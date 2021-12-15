Путин оценил темпы расселения аварийного жилья в России

15:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Процесс расселения аварийного жилья в РФ в 2021 году осуществляется с опережением графика, заявил Владимир Путин.
"За десять месяцев текущего года в новые, современные квартиры переехали 120 тысяч человек", – сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По словам Путина, столько же россиян получили новое жилье за предыдущие два года. Также он отметил, что в январе стартует новая программа по расселению ветхого жилья, признанного аварийным к 1 января 2021 года.
"Средства на эти цели – 45 миллиардов рублей на ближайшие два года – заложены в федеральный бюджет", – пояснил Путин.
Ранее глава государства заявил, что проблема аварийного жилья является одной из главных для центральных регионов России. В ходе встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым российский лидер отметил, что власти будут работать в данном направлении.
В Москве с начала года выявлено более 1,7 тыс ветхих объектов
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