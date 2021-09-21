Хуснуллин заявил, что сфера ЖКХ нуждается в перестройке

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что сфере ЖКХ в стране нужна перестройка. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" в один миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, "паровозом" должны вытащить еще целый ряд сфер", – отметил вице-премьер РФ.

Он уточнил, что в рамках перестройки данной сферы нужно справиться с несколькими задачами, одна из главных – создание новых подходов к расселению аварийных домов.

"Нужны новые подходы, ведь из года в год площадь аварийного жилья в стране растет. При этом обязательно нужно решить, что мы будем делать с ветхим жильем", – объяснил Хуснуллин.

По его словам, необходимо принять решение, что предстоит делать с изношенными на 60% сетями: водопроводами, теплосетями, так как нельзя использовать такие сети в новостройках.

Также Хуснуллин выразил обеспокоенность финансовым состоянием самих организаций ЖКХ. Он пояснил, что объекты не могут быть отремонтированы вовремя, потому что во многих регионах происходит не 100-процентный сбор средств, а также полностью не реализуются инвестиционные программы.

Ранее Владимир Путин заявил, что проблема аварийного жилья является одной из главных для центральных регионов России. В ходе встречи с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым российский лидер отметил, что власти будут работать в данном направлении.

