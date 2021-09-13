Путин поручил предусмотреть в бюджете 45 млрд руб на расселение аварийного жилья

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Владимир Путин поручил правительству РФ при подготовке закона о федеральном бюджете на 2022 год предусмотреть 45 миллиардов рублей на расселение россиян из аварийного жилья. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия".

"Правительству Российской Федерации <...> предусмотреть выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 миллиардов рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года", – говорится в документе.

С предложением запустить новую программу расселения аварийного жилья Владимир Путин выступил в конце августа. Он напомнил, что действующая программа включает дома, признанные аварийными на начало 2017 года, кроме того, она идет с опережением – до конца текущего года девять регионов страны завершат ее досрочно.

Текущую программу планируется завершить к 2023 году во всех регионах страны. По состоянию на май 2021 года она была перевыполнена на 200%.

