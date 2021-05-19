Программу расселения из аварийного жилья во всех регионах завершат к 2023 году

15:01
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Программу расселения из аварийного жилья во всех регионах РФ будет закончена к 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Он отметил, что в 2020 году приняли решение по ускорению программы расселения аварийного жилья. Кроме того, на нее было выделено дополнительно 50 миллиардов рублей Фонду реформирования ЖКХ.
"Мы практически во всех регионах идем с опережением этой программы. У нас на сегодняшний день перевыполнение от плана 200%", – цитирует Хуснуллина РИА Новости.
Вице-премьер также добавил, что уже два региона в минувшем году закончили программу реформирования, четыре региона закончат в 2021 году.
"Базово основные все регионы страны к 2023 году закончат эту программу. Какой-то хвостик уйдет на 2024 год", – заключил он.
Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит регионам оперативнее расселять жильцов аварийных домов. Предполагается, что это ускорит реализацию федерального проекта "Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
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