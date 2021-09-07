В РФ могут расширить списки претендентов на расселение из аварийного жилья

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Право на новое жилье взамен аварийного хотят предоставить близким родственникам собственников ветхой жилплощади, сообщает газета "Известия".
По информации издания, такой законопроект Вологодского заксобрания готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по ЖКХ. Его авторы считают, что процесс расселения идет так медленно, что сами владельцы квартир не всегда успевают переехать в новое жилье, а наследникам, которые получили квартиры в собственность по договору дарения, полагается только незначительная компенсация.
Во фракциях Госдумы предлагают поддержать инициативу, если она касается людей, которые не имеют другого жилья. В пояснительной записке к документу говорится, что процесс признания дома аварийным достаточно длительный, и реализация госпрограмм по переселению растягивается на долгие годы.
"За этот промежуток времени рождаются или усыновляются дети, стареют родители, бабушки, дедушки. Многие члены семьи не доживают до момента получения жилого помещения взамен аварийного", – отмечается в сообщении.
Сегодня по Жилищному кодексу предоставление другого жилья взамен аварийного гарантировано только владельцам и гражданам, к которым право собственности на такое помещение перешло в порядке наследования.
Если же речь идет о дарении, причем уже после признания недвижимости аварийной, то граждане не могут получить новую квартиру, а вправе лишь рассчитывать на финансовую компенсацию.
Проект закона также предлагает включить в список получателей новых квартир близких родственников по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородных и неполнородных, а также усыновителей и усыновленных.
Ранее Владимир Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья. По словам президента, сейчас регионы расселяют дома, признанные аварийными на начало 2017 года.
Глава государства поддержал предложение расселять жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. В качестве первоочередного шага он предложил выделить на эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета.
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