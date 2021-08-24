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Владимир Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья.

По словам президента, сейчас регионы расселяют дома, признанные аварийными на начало 2017 года.

"В прошлом году мы добавили на эту программу 50 миллиардов рублей, а сегодня работа идет с опережением графика. До конца текущего года девять регионов страны завершат ее досрочно. Считаю в этой связи, что нужно двигаться дальше: не только поддержать те субъекты федерации, которые активно переселяют людей из аварийных домов, но и запустить новую программу", – заявил Путин на пленарном заседании второго этапа XX съезда "Единой России".

Глава государства поддержал предложение партии расселять жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года.

"И в качестве первоочередного шага предлагаю выделить на эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета", – призвал Путин.

Ранее президент предложил распространить единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей, предназначенные для военных, на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

Также Путин призвал организовать в этом году дополнительную разовую выплату для всех российских пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Закон, необходимый для начала анонсированных президентом выплат, будет принят парламентом в начале осенней сессии.