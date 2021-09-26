В Подмосковье из аварийных домов расселили более 120 человек

Фото: Агентство Москва/Александр Авилов

В трех городских округах Подмосковья за неделю переселили более 120 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Переселены более 120 человек из 46 аварийных жилых помещений площадью более 1,7 тысячи квадратных метров. С гражданами заключили договора социального найма и мены, некоторым из них выплатили выкупную стоимость", – пояснили в пресс-службе.

Новые благоустроенные квартиры получили жильцы аварийных домов в Сергиево-Посадском городском округе, Лобне и Павловском Посаде.

Уточняется, что расселение проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Московской области.

Ранее стало известно, что в столичном районе Зюзино в октябре начнется первый переезд по программе реновации. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

