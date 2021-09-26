В Подмосковье из аварийных домов расселили более 120 человек

Фото: Агентство Москва/Александр Авилов
В трех городских округах Подмосковья за неделю переселили более 120 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Переселены более 120 человек из 46 аварийных жилых помещений площадью более 1,7 тысячи квадратных метров. С гражданами заключили договора социального найма и мены, некоторым из них выплатили выкупную стоимость", – пояснили в пресс-службе.
Новые благоустроенные квартиры получили жильцы аварийных домов в Сергиево-Посадском городском округе, Лобне и Павловском Посаде.
Уточняется, что расселение проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Московской области.
Ранее стало известно, что в столичном районе Зюзино в октябре начнется первый переезд по программе реновации. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин включил в программу реновации еще один дом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: