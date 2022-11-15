Центр медицинской косметологии откроют в здании ХХ века после реставрации

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Центр медицинской косметологии откроют в здании 1917 года постройки в Тверском районе после реставрации. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости.

Двухэтажное здание расположено в 1-м Волконском переулке, и в 2020 году здание находилось в неудовлетворительном состоянии. Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что план по восстановлению объекта был разработан вместе с собственником. При этом известно, что дом не использовали с 2018 года.

Бобров подчеркнул, что во время реставрации владелец столкнулся с некоторыми сложностями, которые требуют комплексного решения.

"Вопросы были проработаны с непосредственным участием нашего ведомства. Сейчас реконструкция здания находится на финальной стадии: осталось закончить внутреннюю отделку и покрасить фасад. По окончании реставрации в нем планируется открыть центр медицинской косметологии", – сказал Бобров.

Ранее сообщалось, что на улице Большой Набережной завершили капитальный ремонт жилого дома 1956 года постройки. При этом наибольшее внимание было уделено воссозданию сложного декора балконов. В здании отремонтировали фасад, крышу, подвальное помещение и систему теплоснабжения.



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