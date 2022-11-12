Дом 1956 года постройки в районе Покровское-Стрешнево капитально отремонтировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты завершили капитальный ремонт жилого дома 1956 года постройки на улице Большой Набережной в районе Покровское-Стрешнево. Работы прошли в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР).

"Наибольшее внимание уделили воссозданию сложного декора балконов. Мы восстановили поврежденные плиты балконов и кронштейны, заменили напольную плитку, произвели устройство новых балконных экранов и отливов. Чтобы восполнить все утраты лепнины, применили лазерное сканирование", – приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора ФКР Москвы Владимира Кожиченкова.

По его словам, в здании отремонтировали фасад, крышу, подвальное помещение и систему теплоснабжения. Кроме того, установили современные входные группы.

Ранее в Москве завершили капитальный ремонт жилого дома на проспекте Мира, построенного в 1955 году по проекту архитектора Макса Гунгера. Специалисты привели в порядок фасад, крышу, подвальное помещение дома и заменили ряд инженерных систем. По словам замгендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Владимира Кожиченкова, перед специалистами стояла задача сохранить исторический облик дома.

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