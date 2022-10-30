Дом Гунгера на проспекте Мира капитально отремонтировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершили капитальный ремонт жилого дома на проспекте Мира, построенного в 1955 году по проекту архитектора Макса Гунгера. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Завершен капитальный ремонт дома 124, корпуса 17 на проспекте Мира. <...> В 2022 году специалисты привели в порядок фасад, крышу, подвальное помещение дома и заменили ряд инженерных систем", – говорится в сообщении.

Кроме того, рабочие отремонтировали откосы и установили новые водосточные трубы. По словам заместителя гендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Владимира Кожиченкова, перед специалистами стояла задача сохранить исторический облик дома.

Восьмиэтажное здание г-образной формы является ярким представителем советского неоклассицизма. Его фасады облицованы керамической плиткой, а высокие оконные проемы первого этажа оформлены рустованными клинчатыми перемычками. Открытые балконы дома украшены художественным металлом, а верхние этажи отделены широким карнизом с дентикулами.

"Разработали уникальный проект проведения работ и подобрали материалы, решили использовать самые передовые технологии. Всем архитектурным элементам вернули их былую красоту: отремонтировали прямоугольные кронштейны и венчающий карниз, восстановили барельефы в форме венков. Также специалистами были произведены работы по установке новой подъездной двери главного фасада", – заявил Кожиченков.

По его словам, реставраторы постарались максимально воспроизвести исторический рисунок оригинальной входной двери. Кроме того, рабочие промыли фасад от накопившихся загрязнений, выполнили заделку швов и локальный ремонт кирпичной кладки. После этого в местах намокания была нанесена современная антигрибковая защита и гидрофобизация.

Ранее сообщалось, что в Москве близится к завершению реставрация фасадов Малого театра России. Специалисты уже привели в порядок поверхности стен, кровлю, окна, двери, цоколь и декоративные элементы здания на Серпуховской площади.

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