Дом работников НКВД в Новоспасском переулке отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жилой дом в Новоспасском переулке в Таганском районе столицы, построенный для проживания сотрудников НКВД ждет капитальный ремонт этой осенью, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР).

Заместитель гендиректора ФКР Владимир Кожиченков рассказал, что при выполнении работ особое внимание уделят сохранению исторического портрета дома.

"Используем самые передовые отечественные материалы и оборудование, чтобы сохранить первозданную красоту объекта, выполненного в неоклассическом стиле. Все декоративные элементы бережно восстанавливаем и дофрагментуем. Уже осенью все работы по приведению в порядок этого знаменитого дома будут завершены", – приводятся в сообщении слова Кожиченкова.

Отмечается, что специалисты уже сняли со стен красочный слой, заделали трещины каменной кладки строительным составом. Сейчас активно идет восстановление декоративных элементов фасада. На финальной стадии фасад дома будет покрыт специальным защитным слоем, который обеспечивает снижение образований плесени и мха на стенах жилого дома.

Кроме того, будет восстановлена стропильная система на крыше дома. И на все деревянные элементы нанесут специальный огнезащитный раствор для повышения безопасности. Также в рамках капитального ремонта на крыше заменят весь стальной настил, а после заменят двери и перила.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы в текущем году обновят 127 домов в рамках региональной программы капитального ремонта. Так, самый высокий дом 1984 года постройки находится в Печатниках по адресу улица Полбина, дом 4. Самый низкий дом 1952 года постройки также находится в Печатниках по адресу 1-я Курьяновская улица, дом 17. У него и самая маленькая площадь фасада – 429 квадратных метров.

Наибольшая площадь фасада (более 17,8 тысячи квадратных метров) зафиксирована у дома 1981 года постройки по адресу 5-й квартал Капотни, дом 1, строение 1. Также ремонт проведут и в старейших домах (1930 года постройки) на Авиамоторной улице и шоссе Энтузиастов.