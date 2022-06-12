Фасад жилого дома в Конькове отремонтируют с сохранением граффити "АЯ"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Ремонт фасада многоквартирного дома на Профсоюзной улице выполнят с сохранением граффити "АЯ". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Фонда капитального ремонта.
"Между Фондом капитального ремонта Москвы и подрядной организацией ООО "КлинингСтройСервис" заключен договор на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Юго-Западный административный округ, район Коньково, улица Профсоюзная, дом 102/47", – говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о сохранении граффити приняли жильцы дома на общем собрании собственников. Согласованный срок размещения изображения – до 21 декабря 2025 года.
В рамках капремонта специалисты проведут реконструкцию крыши и торцевой части фасада с восстановлением мурала и нанесением декоративной росписи. К работам привлекут художники, которые изначально созданием граффити. Планируется, что работы завершат этой осенью.
Ранее работы по благоустройству начались в Басманном районе столицы. Они ведутся на Спартаковской, Старой и Новой Басманной улицах, в ближайшее время начнутся на улицах Бакунинской, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке и Басманном тупике.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: