Фасад жилого дома в Конькове отремонтируют с сохранением граффити "АЯ"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Ремонт фасада многоквартирного дома на Профсоюзной улице выполнят с сохранением граффити "АЯ". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Фонда капитального ремонта.

"Между Фондом капитального ремонта Москвы и подрядной организацией ООО "КлинингСтройСервис" заключен договор на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Юго-Западный административный округ, район Коньково, улица Профсоюзная, дом 102/47", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о сохранении граффити приняли жильцы дома на общем собрании собственников. Согласованный срок размещения изображения – до 21 декабря 2025 года.

В рамках капремонта специалисты проведут реконструкцию крыши и торцевой части фасада с восстановлением мурала и нанесением декоративной росписи. К работам привлекут художники, которые изначально созданием граффити. Планируется, что работы завершат этой осенью.

Ранее работы по благоустройству начались в Басманном районе столицы. Они ведутся на Спартаковской, Старой и Новой Басманной улицах, в ближайшее время начнутся на улицах Бакунинской, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке и Басманном тупике.