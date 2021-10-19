В Мосжилинспекции заявили, что граффити с именами пропавших детей закрашивать не будут

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Граффити с именами пропавших детей на здании в центре столицы закрашивать не будут. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосжилинспекцию.

В настоящее время все необходимые документы для согласования мурала получены, их рассмотрят в ближайшее время.

"Ранее, учитывая отсутствие согласованного дизайн-проекта, Мосжилинспекция выдавала предписание управляющей организации обеспечить согласование в установленном порядке изображения, нанесенного на внешнюю поверхность многоквартирного дома, представив документы, подтверждающие законность граффити", – говорится в сообщении.

Граффити появилось на доме 35, строении 1, на улице Большой Якиманке. Граффити представляет собой мурал с именами пропавших детей. Автором изображения стал уличный художник Покрас Лампас.

