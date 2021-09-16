Активисты не дали "Жилищнику" закрасить имена пропавших детей

Фото: Александр Иванов

Куратор проектов поискового отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов вместе с москвичами смогут спасти граффити Покраса Лампаса на Якиманке, посвященное пропавшим детям. 14 сентября его хотел закрасить "Жилищник".

"Уникальный арт-объект <...> решили просто закрасить. Мы напомнили чиновникам о том, что, прежде всего, они обязаны работать для народа, а не бездумно исполнять планы и предписания. Мы параллельно боролись за граффити на улице и использовали юридические инструменты. Искренне рад, что стену с именами пропавших детей удалось отстоять. <...> Эти граффити – не просто рисунок, это напоминание обществу об острейшей социальной проблеме", – рассказал Леонов.

Во вторник несколько десятков москвичей выстроились "живой цепью" вокруг граффити, чтобы не дать коммунальщикам начать работы по его закраске. В итоге им удалось привлечь внимание СМИ, на место выехало несколько столичных чиновников, а все работы были сражу же остановлены. Уточняется, что проблема была в документах, которые необходимо собрать в полном объеме, при этом сами жители дома, на котором расположен арт-объект, не возражают против него и даже всячески его поддерживают.

Между тем общественный деятель Дмитрий Захаров считает важным тот факт, что граффити удалось спасти.

"Хорошо, что уникальную социальную работу Покраса удалось отстоять, но кто поручится, что коммунальщики не вернутся через месяц или полтора? Нужно менять всю систему отношений власти и общества, на все граффити, парки, дома, стадионы активистов не хватит", – заключил он.

25 мая этого года художник Покрас Лампас презентовал граффити в память о пропавших детях. Надписи появились по адресу улица Большая Якиманка, дом 35, строение 1.

Граффити представляют собой мурал с именами пропавших детей.

