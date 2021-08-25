Более 100 граффити согласовали в Москве в 2021 году

Более 100 граффити согласовали в Москве в этом году
Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений одобрила более 100 граффити в столице в этом году. В настоящее время в Москве насчитывается около 750 согласованных изображений, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Большинство из них были ранее размещены на фасадах столичных зданий и успешно прошли процедуру согласования, часть утвержденных граффити нанесена на трансформаторные подстанции", – отметил Бирюков.
Рисунки, которые размещаются на фасадах домов и других зданий, должны соответствовать определенной тематике. По словам заммэра, могут изображаться портреты известных личностей, а также композиции, посвященные историческим событиям, достижениям науки, спорта, искусства.
Бирюков напомнил, что самостоятельно наносить на городские здания рекламные рисунки и граффити не разрешено.
Ранее в Нижнем Новгороде появилось новое творение художника-каллиграфиста Покраса Лампаса. На этот раз граффити дополнила лазерная проекция.
Ожившая инсталляция на фасаде старого деревянного дома представляет собой уличный оберег от пожара "Огонь, выйди вон". Арт-проект, по словам художника, призван привлечь внимание к сохранению деревянной архитектуры в городе.
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