Граффити с именами пропавших детей на Якиманке закрасят, если их не согласуют с властями

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Коммунальщики закрасят посвященное пропавшим детям граффити художника Покраса Лампаса на Большой Якиманке, если работа не будет согласована с властями до 25 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на жилищную инспекцию Центрального административного округа столицы.

"Предписано управляющей организации ГБУ "Жилищник района Якиманка" обеспечить согласование в установленном порядке нанесенного путем покраски (росписи) изображения на внешней поверхности многоквартирного дома по вышеуказанному адресу. Документы, подтверждающие законность нанесенного изображения, представить в адрес жилищной инспекции", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что граффити следовало согласовать до 25 сентября, однако данный срок был продлен по ходатайству ГБУ "Жилищник района Якиманка".

25 мая этого года художник Покрас Лампас презентовал граффити в память о пропавших детях. Надписи появились по адресу улица Большая Якиманка, дом 35, строение 1. Граффити представляют собой мурал с именами пропавших детей.

14 сентября сотрудники "Жилищника" хотели закрасить граффити, однако активисты под руководством куратора проектов поискового отряда "Лиза Алерт" Олега Леонова спасли работу, выстроившись вокруг нее "живой цепью".