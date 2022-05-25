В Санкт-Петербурге появилось граффити с логотипами ушедших из РФ компаний

В Санкт-Петербурге в Некрасовском саду поселили Семена Семеныча Горбункова. Граффити с главным героем "Бриллиантовой руки" нанесли на трансформаторную будку.

На рисунке персонаж Юрия Никулина прощально машет вслед уплывающему теплоходу, который увозит на своем борту западные бренды, а с другой стороны – в порт заходит лайнер с отечественными производителями. Надписи над теплоходами тоже характерные. Над судном с западными компаниями крылатая фраза – "А нам все равно", а над отечественным лайнером – "У нас все ровно". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.