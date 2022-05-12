Ледоход повредил мост через реку в Амурской области

Ледоход повредил опоры автомобильного моста в Амурской области

Ледоход повредил две опоры моста через реку Селемджа в Амурской области. Об этом сообщил глава Селемджинского района Мухамед Беков.

"Проезд и проход по мосту строго запрещен", – написал он в своем телеграм-канале.

По данным пресс-службы регионального УМВД, введен режим ЧС. Движение автотранспорта на восьмом километре дороги между поселками Экимчан и Златоустовск запрещено.

В ведомстве добавили, что в месте повреждения проводятся восстановительные работы. Там установили дорожные знаки, ограничивающие движение.

Ранее сообщалось, что в результате паводка в Подмосковье было подтоплено 236 приусадебных участков и 10 дорог. Два населенных пункта под Луховицами оказались отрезаны от сообщения. Там спасатели организовали лодочную переправу.

В Брянской области затоплены были 547 приусадебных участков. Жителей перевозили на лодках и высокопроходимой технике.