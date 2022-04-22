В Московской и Брянской областях сохраняется сложная ситуация с паводками – МЧС

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Сложная ситуация с весенним паводком сохраняется в Московской и Брянской областях. Об этом сообщает МЧС РФ.

Как уточняется, в Подмосковье вода подтопила 236 приусадебных участков и 10 дорог. В частности, под Луховицами два населенных пункта отрезаны от сообщения. Там спасатели организовали лодочную переправу. В свою очередь, в Брянской области затоплены 547 приусадебных участков. Там жителей перевозят на лодках и высокопроходимой технике.

"На сегодняшний день остаются подтопленными в 18 населенных пунктах и 20 СНТ 1 090 приусадебных участков, 50 низководных мостов и 43 участка автомобильных дорог", – цитирует ТАСС ведомство.

Ранее сообщалось, что в некоторых подмосковных районах ситуация с паводками остается напряженная. Большая вода атаковала Коломну и Луховицы. Все из-за неустойчивой погоды в начале апреля – залповый снегопад, а затем оттепель напитали Оку. Уровень воды продолжает расти в Клязьме. Накануне река вышла из берегов в Орехово-Зуеве.

До этого сообщалось, что жители села Дединово рассказали об опасном уровне паводка. По селу они вынуждены перемещаться на грузовике. Местами уровень воды доходит почти до метра.

