В Московской области продолжается паводок. На фоне повышения уровня воды в подмосковных реках специалисты говорят о рекордном уровне.

В некоторых местах, например в районе Коломны, река поднялась почти на два метра. В районе Луховиц ограничили движение, в том числе на переправах через Оку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.