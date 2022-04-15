Больше 100 населенных пунктов пострадали от паводка в Московской области

Больше сотни населенных пунктов в Московской области пострадали от паводка. Вода продолжает прибывать. В некоторых местах затоплены дороги.

Сотрудники МЧС перевозят местных жителей на лодках и доставляют продукты в сельские магазины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.