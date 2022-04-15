Песков заявил, что Белгородская и Брянская области не обращались за помощью после атак ВСУ

14:09
Фото: ТАСС/Антон Вергун
Федеральный центр не получал запросов о помощи от властей Брянской и Белгородской областей, пострадавших от обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Насколько мне известно, обращений от регионов на этот счет не было. Там действительно есть повреждения, но это не какие-то значительные повреждения", – сказал он.
По словам Пескова, для восстановления поврежденной инфраструктуры регионам должно хватить собственных сил и средств.
14 апреля два вертолета ВСУ с тяжелым наступательным вооружением вторглись в воздушное пространство России и обстреляли жилой сектор в районном центре Климово Брянской области. В результате порядка 100 домов получили ущерб. Ранения различной степени тяжести получили несколько человек, в том числе ребенок 2020 года рождения.
До этого в результате обстрела со стороны Украины были повреждены жилые дома и социальные объекты в селе Журавлевка в Белгородской области. Кроме того, ранения получил 37-летний местный житель.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Пострадавший в Брянской области мальчик перевезен в Москву
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