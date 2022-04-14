Один человек пострадал при обстреле села в Белгородской области

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При обстреле села Журавлевка в Белгородской области пострадал один человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"К сожалению, в Журавлевке есть пострадавший. Это местный житель тридцати семи лет. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье", – написал он.

Глава региона подчеркнул, что сейчас врачи оказывают пострадавшему медицинскую помощь. Он также напомнил, что жители села ранее были эвакуированы, поэтому позже, после выздоровления мужчины, власти будут выяснять, что он делал у себя дома.

Об инциденте ранее сообщил сам Гладков. Тогда он отмечал, что в результате обстрела были повреждены жилые дома и социальные объекты, информации о пострадавших нет.

До 25 апреля в Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности. Жителям рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, иметь при себе удостоверяющие личность документы, обращать внимание на незнакомых людей и автомобили, а также обсудить с семьей план действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

