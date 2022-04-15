Тематический поезд к 350-летию со дня рождения Петра I запустят в метро Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этом году в метро Москвы запустят тематический поезд, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I, сообщила журналистам заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Александра Коновченко.

"Завершая большой проект совместно с "Россия – моя история" и Фондом гуманитарных проектов, мы запускаем очередной яркий метропоезд", – сказала она.

Оформление состава будет основано на деяниях Петра I. Маршрут еще не определен. Также в столице пройдет ряд специальных мероприятий, посвященных императору.

Ранее сообщалось, что на Арбатско-Покровской линии московского метро запустили новый тематический поезд, посвященный Республике Крым и ее достопримечательностям.

"Крым" стал пятнадцатым тематическим поездом, курсирующим в столичном метрополитене. В вагонах состава размещены фотографии достопримечательностей и пейзажей Крыма, а также интересные факты о полуострове.

