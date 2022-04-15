Людей эвакуировали из Кузьминского суда Москвы из-за сигнала о пожаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Сотрудники и посетители Кузьминского районного суда Москвы были эвакуированы из здания из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно, сработала пожарная сигнализация. <...> Пожарная служба уже прибыла на место", – заявила пресс-секретарь суда Карина Каленова.

Она отметила, что задымления и других признаков возгорания в здании не наблюдается.

Ранее людей эвакуировали из Пресненского суда в Москве из-за угрозы взрыва. Всем сотрудникам и посетителям инстанции пришлось выйти на улицу. Впоследствии сообщение о минировании не подтвердилось.