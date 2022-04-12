Одноэтажное здание загорелось в Москве

В Москве пытаются потушить возгорание. Судя по видео, горит одноэтажное здание. Как сообщает очевидец, вокруг очень много пожарных машин.

О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

