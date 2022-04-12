Корреспондент Первого канала получила ранения, попав под обстрел в Мариуполе

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Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова попала под обстрел националистов в Мариуполе и получила ранения, сообщили в редакции телеканала.

Накануне в зоне спецоперации работали сразу несколько съемочных групп, в том числе группа Ирины Куксенковой.

"Во время подготовки очередного репортажа Ирина с коллегами оказалась под огнем неприятеля. Ира получила ранения. Оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов не пострадали", – заявили в редакции.

Ведущая Первого канала Алена Лапшина рассказала, что ранения могли быть куда серьезнее, если бы Куксенкову не закрыли собой сопровождавшие ее военные. Весь основной удар они приняли на себя и сейчас тоже находятся в госпитале.

В конце марта корреспондента "Известий" ранили в ногу под Мариуполем. Снайперская пуля попала в ногу Родиону Северьянову.

До этого в Киеве погибла российская журналистка Оксана Баулина. Она попала под обстрел, выполняя редакционное задание издания The Insider (внесено в реестр СМИ-иноагентов на территории РФ), сотрудницей которого являлась. Вместе с Баулиной погиб еще один человек, двое сопровождавших журналистку были госпитализированы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.