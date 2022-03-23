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Российская журналистка Оксана Баулина погибла в Киеве. Об этом сообщила редакция издания The Insider (внесено в реестр СМИ-иноагентов на территории РФ), сотрудницей которого она являлась.

"Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания", – говорится на сайте издания.

Уточняется, что вместе с Батуриной погиб еще один человек. Кроме того, двое сопровождавших журналистку госпитализированы.

Ранее сообщалось, что на территории телецентра в Донецке сработало взрывное устройство. В момент взрыва в здании находился генеральный директор телецентра и другие сотрудники. При этом в результате произошедшего никто не пострадал. Власти ДНР назвали произошедшее терактом и попыткой запугать журналистов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.