Госсекретарь США Блинкен подтвердил гибель американца на Украине

17 марта, 23:02
Фото: АР/Saul Loeb/Pool
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил гибель гражданина США на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом Блинкен добавил, что не располагает подробностями произошедшего.
До этого газета New York Times сообщила, что на Украине погиб 68-летний гражданин США при обстреле Чернигова.
Ранее Народная милиция сообщила, что при освобождении Марьинки были убиты, вероятно, три инструктора США. По данным ведомства, во время боев в районе уничтожили опорный пункт первого механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. При досмотрели нашли иностранное вооружение, а также личные вещи американских наемников.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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