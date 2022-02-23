Взрывное устройство сработало на территории телецентра в Донецке

01:59
Фото: ТАСС /Валентин Спринчак
Взрыв прогремел на территории телецентра в Донецке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление исполняющего обязанности министра информации ДНР Даниила Безсонова.
Причиной случившегося стало сработавшее взрывное устройство.
"Примерно в 00:50 произошел взрыв. Взрывное устройство, скорее всего, самодельное, без поражающих элементов", – уточнил Безсонов.
В момент взрыва в здании находился генеральный директор телецентра и другие сотрудники. При этом в результате произошедшего никто не пострадал.
Власти ДНР добавили, что взрыв является терактом и попыткой запугать журналистов.
Ранее неизвестные в Донецке совершили покушение на экс-министра обороны ДНР Владимира Кононова. В результате взрыва ранение получил мирный житель.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: