Взрывное устройство сработало на территории телецентра в Донецке

Фото: ТАСС /Валентин Спринчак

Взрыв прогремел на территории телецентра в Донецке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление исполняющего обязанности министра информации ДНР Даниила Безсонова.

Причиной случившегося стало сработавшее взрывное устройство.

"Примерно в 00:50 произошел взрыв. Взрывное устройство, скорее всего, самодельное, без поражающих элементов", – уточнил Безсонов.

В момент взрыва в здании находился генеральный директор телецентра и другие сотрудники. При этом в результате произошедшего никто не пострадал.

Власти ДНР добавили, что взрыв является терактом и попыткой запугать журналистов.

Ранее неизвестные в Донецке совершили покушение на экс-министра обороны ДНР Владимира Кононова. В результате взрыва ранение получил мирный житель.