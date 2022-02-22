В Донецке сообщили о попытке теракта в отношении экс-министра обороны ДНР

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Неизвестные в Донецке совершили покушение на экс-министра обороны ДНР Владимира Кононова, в результате взрыва ранение получил мирный житель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство госбезопасности (МГБ) ДНР.

"Сегодня в 16:32 (совпадает с московским) в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимской совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший в результате взрыва местный житель направлялся на встречу с Кононовым.

Ранее украинские силовики открыли огонь по Донецку из реактивных систем залпового огня "Град". Уточняется, что это первый такой случай с 2018 года. О жертвах и пострадавших на данный момент неизвестно.

