В Донецке сообщили о попытке теракта в отношении экс-министра обороны ДНР

22 февраля, 21:18
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Неизвестные в Донецке совершили покушение на экс-министра обороны ДНР Владимира Кононова, в результате взрыва ранение получил мирный житель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство госбезопасности (МГБ) ДНР.
"Сегодня в 16:32 (совпадает с московским) в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимской совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавший в результате взрыва местный житель направлялся на встречу с Кононовым.
Ранее украинские силовики открыли огонь по Донецку из реактивных систем залпового огня "Град". Уточняется, что это первый такой случай с 2018 года. О жертвах и пострадавших на данный момент неизвестно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: