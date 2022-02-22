СК РФ возбудил дело по факту взрыва у здания представительства СЦЦК в Луганске

16:44
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва машины у здания представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦЦК) в центре Луганска. Об этом сообщается на сайте СК.
"Неустановленные лица с целью убийства руководителя представительства <...> разместили в припаркованном рядом со зданием представительства автомобиле ВАЗ-2106 взрывное устройство, которое привели в действие в тот момент, когда служебный автомобиль <...> находился рядом", – говорится в сообщении.
В СК уверены, что преступники действовали умышленно, но не смогли достичь поставленных целей в связи с независящими от них факторами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору").
21 февраля в СЦЦК сообщили, что на стоянке у здания представительства ЛНР в центре Луганска была взорвана машина. В результате случившегося травмы получили руководитель представительства и водитель.
Уголовное дело по факту данного взрыва потребовал возбудить глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следственным органам поручено установить все обстоятельства случившегося.
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