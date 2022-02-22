Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту взрыва машины в Луганске

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля у здания представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации. Об этом сообщается на официальном сайте российского ведомства.

"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по указанному факту", – сообщается в материале.

Следственным органам поручено установить все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на стоянке представительства ЛНР в СЦКК в центре Луганска была взорвана машина. В результате случившегося травмы получили руководитель представительства и водитель.