СК возбудил дело по факту обстрела Ростовской области со стороны Украины

17:41
Фото: СК РФ
Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ.
По данным следствия, все произошло между 05:00 и 06:00 19 февраля.
"Неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области", – говорится в сообщении.
В результате никто из мирных жителей не пострадал. После разминирования участка следователи приступили к осмотру места происшествия.
"По факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело", – заключили в пресс-службе.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения украинского снаряда на территории России. Боеприпас разорвался на расстоянии около километра от границы.
В Ростовскую область прибывают беженцы из Донецкой и Луганской областей
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