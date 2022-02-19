СК возбудил дело по факту обстрела Ростовской области со стороны Украины

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ.

По данным следствия, все произошло между 05:00 и 06:00 19 февраля.

"Неустановленные лица, находясь на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области", – говорится в сообщении.

В результате никто из мирных жителей не пострадал. После разминирования участка следователи приступили к осмотру места происшествия.

"По факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом, следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело", – заключили в пресс-службе.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения украинского снаряда на территории России. Боеприпас разорвался на расстоянии около километра от границы.

