Военнослужащий ЛНР погиб во время обстрела со стороны Украины

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Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб во время обстрела со стороны Украины, сообщает представительство ЛНР в СЦКК в своем телеграм-канале.

Уточняется, что ВСУ открыли огонь в 15:15 по населенному пункту Желобок.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва машины в ЛНР. В ведомстве уверены, что преступники действовали умышленно, но не смогли достичь поставленных целей в связи с независящими от них факторами.

Взрыв произошел 21 февраля на стоянке у здания представительства ЛНР в центре Луганска. В результате случившегося травмы получили руководитель представительства и водитель.

