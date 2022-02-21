Бастрыкин поручил возбудить дело о гибели двух жителей ЛНР при обстреле со стороны Украины

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Фото: телеграм-канал Mash
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о гибели двух жителей ЛНР при обстреле территории со стороны Украины 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Бастрыкин поручил зафиксировать доказательства преступлений Вооруженных сил Украины на территории самопровозглашенной республики.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данному факту уголовное дело, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
18 февраля стало известно об эвакуации жителей Донбасса на фоне участившихся обстрелов в регионе. Как отмечали главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, украинские силовики якобы намерены в ближайшее время вторгнуться на территории самопровозглашенных республик.
После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской и Курской областях. Как отметил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, в настоящее время порядка 60% людей в пунктах временного размещения – дети. Для работы с беженцами привлечены психологи, их помощью воспользовались уже больше 650 раз.
Телезрителям рассказали, куда направились жители Луганской и Донецкой областей
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