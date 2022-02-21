Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит по безопасности

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Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского коллеги Эммануэля Макрона провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Об этом сообщается на официальном сайте Елисейского дворца.
Саммит состоится при условии, что Россия не вторгнется на Украину. При этом власти РФ опровергают планы по эскалации.
Повестку предстоящего саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Их встреча пройдет в четверг, 24 февраля.
Накануне Путин и Макрон провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили в том числе обострение ситуации в Донбассе.
Кроме того, президенты договорились активизировать контакты на уровне политических советников глав государств и внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки", куда входят Россия, Франция, Украина и Германия.
18 февраля стало известно об эвакуации жителей Донбасса на фоне участившихся обстрелов в регионе. Как отмечали главы ДНР и ЛНР, украинские силовики якобы намерены в ближайшее время вторгнуться на территории самопровозглашенных республик.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на мнения аналитиков заявило, что Россия может напасть на Украину после 20 февраля, а названная ранее дата отвлекала внимание от ключевых дат. По данным газеты, перспектива вторжения на Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Издание отметило, что период после 20 февраля достоин особого внимания из-за ряда ключевых событий.
Сообщения западных СМИ о намерении РФ вторгнуться на Украину после 20 февраля прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, они являются очередным фейком. Представитель Кремля призвал не доверять этой информации.
Песков заявил, что Россия не хочет даже произносить слово "война"
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