Россию не устраивают обещания не принимать Украину в НАТО – Путин

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Российская сторона хочет решить вопрос, связанный с вступлением Украины в Североатлантический альянс, заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит говорят? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один день в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", – заявил президент, слова которого приводит "Интерфакс".

Также глава РФ обратил внимание на то, что рассматриваются вопросы вступления Украины в Альянс.

"Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего", – подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, РФ слышит и знает, что Украина не готова на сегодняшний день к вступлению в НАТО. Кроме того, как уточнил президент, говорят, что ее не примут в ближайшие дни, а примут лишь тогда, когда ее подготовят к этому. Однако для России это может быть уже поздно, уверен Путин.

"Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса, мирными средствами", – подчеркнул глава РФ.

Российская сторона выражает надежду, что ее озабоченности будут партнерами услышаны и восприняты всерьез, заключил Путин.

Ранее российский президент заявил, что расширение военного блока НАТО на Восток представляет собой бесконечный и очень опасный для России процесс. Путин отметил, что процесс расширения Североатлантического альянса теперь начинает затрагивать бывшие республики СССР, в том числе Украину.

