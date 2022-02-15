В МИД рассказали об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов.
"Мы сейчас отвечаем на вопрос, а будет ли ответ, а когда он будет", – отметила Захарова в эфире шоу "Соловьев Live".
Официальный представитель МИД РФ уточнила, что российские внешнеполитическое и оборонное ведомства предоставили соответствующий отчет президенту страны.
Накануне сообщалось, что Владимир Путин концептуально одобрил проект ответа России по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что дипломаты дорабатывают текст перед отправкой.
В начале января были проведены российско-американские переговоры по теме гарантий безопасности. Конференция в Женеве стала следствием того, что МИД РФ опубликовал проекты соответствующих договоров с США и НАТО.
К концу месяца Вашингтон передал Москве свой письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. С американской стороны поступил запрос на то, чтобы текст не был обнародован, однако позже информация попала в газету El Pais.
Путин заявил, что США игнорируют российские озабоченности
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