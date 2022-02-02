Испанская газета опубликовала текст ответа США и НАТО по гарантиям безопасности

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Испанская газета El País представила тексты конфиденциальных ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Документы опубликованы на сайте издания.
Тексты составлены на английском языке. В них обозначены положения, которые ранее так или иначе были озвучены западными политиками или средствами массовой информации со ссылкой на источники. В частности, в своих ответах США и НАТО призывают Россию вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 1992 года, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил.
Помимо этого, Запад предлагает России обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, а также проинспектировать объекты ПРО в Румынии и Польше в обмен на осмотр аналогичных объектов в РФ.
26 января Соединенные Штаты в письменном виде передали России свой ответ на предложения по гарантиям безопасности. В Госдепе уточнили, что документ отражает уже ранее озвученные американской стороной позиции: озабоченность действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения.
Позже в Вашингтоне попросили Москву не публиковать текст ответа.
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