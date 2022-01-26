В МИД РФ подтвердили получение ответа США на предложения по безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В министерстве иностранных дел РФ подтвердили получение ответа США на предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
"В ходе встречи глава американской дипмиссии (Джон Салливан. – Прим. ред.) передал ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", – говорится в сообщении МИД РФ.
До этого журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс в своем аккаунте в Twitter сообщила, что Соединенные Штаты передали свою позицию в письменном виде.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что представленный документ отражает ранее озвученные Штатами позиции: озабоченность действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. При этом в письменном ответе, по его словам, есть позитивные вещи. В частности, США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность. Однако подчеркивается, что Соединенные Штаты не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.
Уточняется, что Джо Байден лично принимал участие в подготовке документа. Также американские власти координировались с союзниками и Украиной. Блинкен заключил, что Вашингтон готов к любому варианту развития событий вокруг Украины, но все еще считает дипломатию предпочтительным путем.
10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
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