США не пойдут на уступки России в вопросах безопасности – Госдеп

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Власти США не собираются идти на уступки России в вопросах безопасности. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.

По мнению администрации Соединенных Штатов, прогресс в переговорах будет достигнут лишь при условии взаимности.

"Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности", – передает РИА Новости слова Прайса.

Представитель Госдепа подчеркнул, что подобные шаги будут предприниматься Вашингтоном лишь после консультаций с партнерами, включая Украину.

"Мы полностью транспарентны с нашими украинскими партнерами относительно обсуждаемых вопросов и прогресса по результатам такого взаимодействия", – добавил Прайс.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

