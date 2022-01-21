Контакты глав МИД планируются после ответа США по гарантиям безопасности – Лавров

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о предстоящих контактах на уровне глав МИД стран по вопросу гарантий безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы ждем ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне", – заявил глава российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров с американским коллегой Энтони Блинкеном.
10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности.
На саммите рассматривались проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом, подготовленные министерством иностранных дел РФ. Как уточнили в ведомстве, документы подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии.
Россия ждет от США ответа по гарантиям безопасности – Песков
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