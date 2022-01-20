Песков не исключил нового контакта Путина и Байдена по гарантиям безопасности

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В Кремле не исключают проведения новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом после получения от Вашингтона ответа на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не исключаем очередного общения двух президентов. <...> Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами (по гарантиям безопасности. – Прим. ред.), главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить", – цитирует его ТАСС.
По словам представителя Кремля, общение двух лидеров можно только приветствовать, поскольку оно полезно как для России, так и для Соединенных Штатов.
Ранее Джо Байден заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита с Владимиром Путиным. По его словам, данный вопрос обсуждался еще до обострения ситуации вокруг Украины.
10 января в Швейцарии прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
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