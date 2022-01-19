США должны дать обязательство не голосовать за вступление Украины в НАТО – Рябков

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Россию устроит, если Соединенные Штаты возьмут на себя обязательство не голосовать за вступление Украины в НАТО. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, решить разногласия между Россией и Западом можно посредством формального отказа последнего от формулы, принятой в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, согласно которой Украина и Грузия должны стать членами Альянса.

"В качестве альтернативы – если США возьмут на себя одностороннее обязательство в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО. Мы будем готовы рассмотреть эту опцию", – цитирует Рябкова РИА Новости.

Последний вариант, считает замглавы МИД, является более простым для Вашингтона, однако для него необходима соответствующая политическая воля.

До этого Рябков заявил, что ситуация в европейской безопасности стала критической по вине США и НАТО, которые используют Украину как рычаг давления на Россию. Он также коснулся взаимных гарантий безопасности, отметив, что Москва предпочла бы найти взаимопонимание по этому вопросу прежде всего с американцами, и не хотела бы втягивать в него иные стороны.

