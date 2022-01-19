Рябков заявил об отсутствии риска возникновения полномасштабной войны в Европе

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
В настоящее время нет риска возникновения полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или где-либо еще. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
По его словам, Россия не собирается предпринимать агрессивных действий в отношении других государств.
"Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину. <...> Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории", – цитирует Рябкова РИА Новости.
Он также рассказал, что Россия будет делать все возможное для предотвращения вступления Украины в НАТО, так как это находится в центре интересов безопасности РФ. Рябков добавил, что Москва не получала письменных ответов на вопросы о гарантиях безопасности от США и НАТО, но рассчитывает на продолжение диалога.
"Мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическо-бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого. Нам нужен прямой и понятный ответ, причем в письменном виде, в виде разбора постатейного тех проектов, которые мы положили на стол", – отметил Рябков.
Замминистра иностранных дел подчеркнул, что России нужны юридические гарантии, что Украина и другие страны, о которых шла речь в предложениях о гарантиях безопасности, не станут членами НАТО. При этом Москва готова рассмотреть вариант одностороннего обязательства США никогда не голосовать за вступление этих государств в Альянс.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что еще достаточно рано говорить о наличии шанса на прогресс в переговорах по безопасности между Североатлантическим альянсом и РФ, но сам факт их проведения одобряется. По его словам, представители стран-союзников готовы обсуждать с Россией определенные предложения.
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