Генсек НАТО оценил шансы на прогресс в переговорах по безопасности

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Еще достаточно рано говорить о наличии шанса на прогресс в переговорах по безопасности между Североатлантическим альянсом и РФ, но сам факт их проведения одобряется, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Германии.

"Слишком рано говорить, есть ли шанс у дипломатических усилий на прогресс в этих переговорах. Я приветствую уже сам факт их запуска", – отметил Столтенберг, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, представители стран-союзников готовы обсуждать с Россией определенные предложения.

"Сегодня я пригласил всех членов Совета Россия – НАТО продолжить серию встреч", – отметил генсек Альянса.

Он уточнил, что следует быть реалистичными. Столтенберг продолжил, что Североатлантическому альянсу нужно единство, однако у всех членов своя история, география и свой подход к отношениям с РФ.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.