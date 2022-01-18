Генсек НАТО оценил шансы на прогресс в переговорах по безопасности

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Еще достаточно рано говорить о наличии шанса на прогресс в переговорах по безопасности между Североатлантическим альянсом и РФ, но сам факт их проведения одобряется, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Германии.
"Слишком рано говорить, есть ли шанс у дипломатических усилий на прогресс в этих переговорах. Я приветствую уже сам факт их запуска", – отметил Столтенберг, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, представители стран-союзников готовы обсуждать с Россией определенные предложения.
"Сегодня я пригласил всех членов Совета Россия – НАТО продолжить серию встреч", – отметил генсек Альянса.
Он уточнил, что следует быть реалистичными. Столтенберг продолжил, что Североатлантическому альянсу нужно единство, однако у всех членов своя история, география и свой подход к отношениям с РФ.
10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности.
Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
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