Блинкен и Лавров обсудили итоги диалога Москвы и Вашингтона

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

Главы дипведомств двух стран обсудили итоги прошедшего раунда диалога Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности, а также заседаний Совета Россия – НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

По словам Блинкена, важно продолжать дипломатические усилия для деэскалации напряженности, связанной с наращиванием российской военной мощи внутри и вблизи территории Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает США дать ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация на границе с Украиной остается крайне напряженной.

Кроме того, Песков обратил внимание на то, что США до сих пор не предоставили никаких доказательств своих заявлений о якобы планах России на эскалацию вокруг Украины.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.