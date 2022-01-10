В МИД РФ прокомментировали итоги переговоров с США по гарантиям безопасности

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США серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам соответствующих российско-американских переговоров, которые состоялись в Женеве.

"У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку. Мы в свою очередь представили американцам логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО – это абсолютный императив", – сказал дипломат.

В то же время замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе телефонного брифинга заявила, что Вашингтон не готов пойти на ограничение приема новых государств в НАТО, поскольку это противоречит политике открытых дверей.

"Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для Альянса", – приводит ее слова ТАСС.

Рябков, в свою очередь, добавил, что коллег из Вашингтона заверили в отсутствии у РФ планов по нападению на Украину и эскалации внутриукраинского конфликта. Представителям США объяснили, что все российские военные учения проходят в пределах национальной территории, поэтому оснований для опасений быть не должно.

Представитель российской делегации отметил, что переговоры с США были сложными, но профессиональными и без попыток обойти острые моменты. В то же время он призвал коллег к максимальной ответственности на фоне рисков возможной эскалации конфронтации между Россией и Западом.

Переговоры между Россией и США состоялись в Швейцарии и продлились почти 7,5 часа. Стороны общались за закрытыми дверями, лишь раз прервавшись на ланч.

Российскую межведомственную делегацию на переговорах возглавил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Вечером 9 января в Женеве в формате ужина состоялись предварительные переговоры двух делегаций. Основная часть дискуссии состоялась в понедельник в постпредстве США при местном отделении ООН.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины, требование к участникам договоров не размещать вооружения в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.

