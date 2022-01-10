Франция поприветствовала проведение переговоров между РФ и США по гарантиям безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Париж приветствует проведение переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом сообщила официальный представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр.

"Проведение дискуссий между американцами и русскими, касающихся напряженности вокруг Украины, – это положительный факт", – цитирует ее РИА Новости.

Лежандр добавила, что во Франции также удовлетворены собственной координацией по этому вопросу с Вашингтоном. Кроме того, по словам представителя МИД, Париж выступает за поддержание двустороннего диалога с Москвой.

Она напомнила, что Эммануэль Макрон с 2019 года возобновил диалог с Россией. Как считает Лежандр, важно поддерживать этот диалог, но это должно происходить на основе параметров, которые отвечают интересам коллективной безопасности в Европе.

Вечером 9 января в Женеве состоялись предварительные переговоры делегаций РФ и США в формате ужина. Основная часть дискуссии проходит 10 января на территории постпредства Соединенных Штатов при женевском отделении Организации Объединенных Наций.

Российскую межведомственную делегацию возглавляет Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

На встрече с Рябковым Шерман отметила, что Штаты будут приветствовать прогресс в диалоге с Россией путем дипломатии. Она добавила, что Вашингтон поддерживает принцип, согласно которому страны должны самостоятельно выбирать, в какие союзы вступать, имея ввиду расширение НАТО.

