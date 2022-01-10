Франция поприветствовала проведение переговоров между РФ и США по гарантиям безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Париж приветствует проведение переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом сообщила официальный представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр.
"Проведение дискуссий между американцами и русскими, касающихся напряженности вокруг Украины, – это положительный факт", – цитирует ее РИА Новости.
Лежандр добавила, что во Франции также удовлетворены собственной координацией по этому вопросу с Вашингтоном. Кроме того, по словам представителя МИД, Париж выступает за поддержание двустороннего диалога с Москвой.
Она напомнила, что Эммануэль Макрон с 2019 года возобновил диалог с Россией. Как считает Лежандр, важно поддерживать этот диалог, но это должно происходить на основе параметров, которые отвечают интересам коллективной безопасности в Европе.
Вечером 9 января в Женеве состоялись предварительные переговоры делегаций РФ и США в формате ужина. Основная часть дискуссии проходит 10 января на территории постпредства Соединенных Штатов при женевском отделении Организации Объединенных Наций.
Российскую межведомственную делегацию возглавляет Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.
На встрече с Рябковым Шерман отметила, что Штаты будут приветствовать прогресс в диалоге с Россией путем дипломатии. Она добавила, что Вашингтон поддерживает принцип, согласно которому страны должны самостоятельно выбирать, в какие союзы вступать, имея ввиду расширение НАТО.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: